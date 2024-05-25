وزير البترول الأسبق: استهلاك المواطن من الكهرباء يعادل 6 أضعاف نظيره الأوروبي

علق المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، على حديث الرئيس السيسي عن ملف الكهرباء وتخفيف الأحمال، وذلك في افتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم.

وقال أسامة كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا مش بندفع الثمن الحقيقي للوقود والطاقة التي نحصل عليها ".

وأضاف أسامة كمال:" محدش راضي على انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال "، مضيفا:" الدعم هو حق مستحق لطبقات معينة وفئات معينة وليس للجميع ".

وتابع أسامة كمال :" المشكلة الحقيقية تعود إلى ارتفاع الاستهلاك مع وجود إنتاج قليل أو منخفض من الوقود، واستهلاك المواطن من الكهرباء في مصر يعادل 6 أضعاف استهلاك المواطن الأوروبي".

وأكمل أسامة كمال:" الطاقة غالية جدا وثمينة وتعتبر ثروة وبالتالي نحتاج إلى استخدامها بشكل رشيد ونحتاج إلى تغيير ثقافة استهلاك الطاقة ".