أيمن سلامة: كل دول العالم تتعاطف مع فلسطين وحظر للتعامل مع إسرائيل

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ، إن الأوامر التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي لم تحدث من قبل ، وماتم أخذه من قرارات هي أوامر بناء على طلب جنوب أفريقيا.

وتابع الدكتور أيمن سلامة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أنه لم تحدث في تاريخ المحكمة أن تصدر أوامر لدولة بفتح إقليمها للتحقيق من قبل الأمم المتحدة .

وأكمل " سلامة " : القانون الدولي هو الذي ينظم العلاقات الدولية ، وهو الذي يكشف ويفضح .

وواصل : كل دول العالم الآن تتعاطف مع الدولة الفلسطينية ، وهناك حظر في التعامل مع إسرائيل.