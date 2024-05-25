سكن لكل المصريين| موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. قرارات جديدة

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 11 /24 /2024 بتاريخ 12 /3 /2024، المتضمن تحديث بعض قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين، والإجراءات المُنظمة لها.

وتضمن ذلك القرار تعديل بعض القواعد ومنها: قواعد التقديم على المشروعات والفرز وتقديم طلبات التظلم، وقواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص، وقواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوي الهمم، وقواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة، وأخيرا ما يتعلق بطلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

شقق الإسكان الاجتماعي

وجاء ذلك في ضوء نتائج تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين التي يتلقاها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي أظهرت الحاجة إلى تطوير إجراءات دورة العمل لبرنامج الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» تيسيرًا على المواطنين، وبما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري بتوفير المسكن المناسب، وتحسين مستوى معيشته من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة، وضبط النمو السكاني، ومنح مزايا تفضيلية للأسر الأقل عددًا بما يكفل حياة كريمة للمواطنين.

وأكدت مصادر في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الهيئة بقيادة اللواء مهندس وليد البارودي، بصدد الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، في عدة مدن جديدة بداية من منتصف يونيو 2024، مشيرة إلى أن الطرح الجديد يضم وحدات سكنية في العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والسويس الجديدة.

أكدت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، مراعاة الصندوق لأن تكون أسعار وشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل ملائمة للمواطنين، حيث أنه عند تحرك الأسعار يتم مراعاة الفئات الأقل دخلًا من خلال زيادة قيمة الدعم النقدي، وأنه لم يتم تحديد أسعار الطرح الجديد، لكن من المقرر أن يكون وفقا للأسعار التي سيتم الاتفاق عليها وبما يتماشى مع حركة أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

و عن كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، جاءت كالتالي:

-متابعة طروحات وزارة الإسكان.

-شراء كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل وقرأتها.

-التعرف على المدن التي يتضمنها الإعلان.

-الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

-تسجيل البيانات الخاصة بالراغب في الحجز من خلال حساب خاص.

-يجب ألا يقل عمر المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل عن 21 عامًا.

-يجب أن يكون المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها.

-لا يحق للمتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل الحصول على أكثر من وحدة سكنية.

-في حالة حصول الزوجة على وحدة لا يحق للزوج التقدم لحجز وحدة سكنية.

-يجب دفع مبلغ جدية الحجز، والذي يتم احتسابه وفقًا للإعلان.

-في حال استفادة المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل بأي دعم من قبل الدولة، سواء في صورة أرض، أو وحدة إسكان تعاوني، أو اسكان قومي، فلا يحق له التقدم مرة أخرى.

-يتم تحديد طرق سداد مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل من قبل وزارة الإسكان، سواء إذا كان الإعلان يتضمن وحدات استلام فوري، أو وحدات استلام على نظام 3 سنوات.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

أما عن الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، فهي:

-إرفاق صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

-إرفاق صور شهادات ميلاد الأبناء.

-إرفاق إيصال مرافق.

-إرفاق شهادة دخل.

-إرفاق صورة من عقد إيجار الوحدة.

-إرفاق قيد عائلي مميكن.

-إرفاق قسيمة زواج مميكنة.

-إرفاق برنت تأمينات إن وجد.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل