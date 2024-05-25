رامي جمال يهنئ الأهلي بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا

هنأ الفنان رامي جمال فريق الأهلي بعد فوزه بمباراة نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ونشر رامي جمال صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، من خلال خاصية الاستوري ، وكتب معلقا:"مبروك لأبطال أفريقيا".

وعلى صعيد آخر ، يستعد الفنان رامي جمال، لإحياء حفل ليلة النكد في دولة الكويت يوم 20 يونيو المقبل، تزامنا مع عيد الأضحى 2024.

ويكون رامي جمال، ثاني نجوم حفل ليلة النكد في الكويت حتى الآن بعدما تم الإعلان عن مشاركة الفنان حمادة هلال، كأول نجم للحفل.

رامي جمال

واستمر الفنان رامي جمال في حصد مشاهدات ألبومه الجديد "خليني أشوفك" وتصدر الفنان رامي جمال وأغاني البوم خليني أشوفك تريند "يوتيوب" وأيضًا تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

ويحتل الفنان رامي جمال التريند الخامس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنية "بيكلموني" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 7 مليون و700 ألف مشاهدة.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

ألبوم رامي جمال

وكان طرح المطرب رامي جمال ألبومه الجديد خليني أشوفك بشكل رسمي علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كان رامي جمال أعلن عن تفاصيل ألبومه الجديد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام: أنا عندي ثقة في ربنا وفيكم إن الحاجة الحلوة هتاخد حقها وعندي ثقة إن السنين الجاية كلها نجاح وخير وهوصل للي حلمت بيه".