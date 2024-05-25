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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلى زاهر: مش عارفة أخرج من شخصية نسمة الكاريزما بـ أعلى نسبة مشاهدة

ليلى زاهر
ليلى زاهر

كشفت الفنانة ليلى زاهر خلال لقائها مع برنامج ليالي Ten، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عن سبب نجاحها في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، كما كشفت رأي والدها الفنان أحمد زاهر في العمل وقت عرضه عليها.

 

وقالت ليلى: مش عارفة أخرج من شخصية نسمة الكاريزما التي قدمتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حتى الآن، والناس في الشارع بقت تندهلي بإسم الشخصية ودي أكتر حاجة مفرحاني.. دائمًا أحرص على أخذ رأي والدي في أدواري، وعند عرض هذا العمل عليّ توقع نجاحه وأخبرني أنه تحدٍ بالنسبة إليّ، مما أخافني من تقديمها، خاصة أنها شخصية تتسم بالشر ولم أتوقع أن هناك أشخاص أشرار بهذا الشكل، ولكن رأيت أنه دور مهم والعمل يحمل رسالة توعية للناس.


أحدث أعمال ليلي زاهر
 

واختتمت ليلي: ذاكرت كل البنات اللي بتقدم فيديوهات على التيك توك وطريقة كلامهن، وركزت في تفاصيل معينة جعلتني في النهاية أقدم الدور بهذه الطريقة، بالإضافة إلى المخرجة ياسمين كامل التي أفادتني جدًا في التحضير للدور وذهبنا سويًا إلى بنت في الحطابة اسمها مي وكنا نعيش معها أيام كاملة حتى أتقمص شخصية نسمة.. أحرص على التركيز في الأدوار التي أقدمها حتى تكون مناسبة ليّ وتنال إعجاب الناس، وحاليًا لدي مشروعين مازال في مرحلة التحضير.

ليلى زاهر

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