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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد عبر إنستجرام|شاهد

فيفي عبده
فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها فيديو جديدًا من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت فيفي عبده، مرتديه فستانًا قصيرًا باللون الأسود والبني، وتميز الفستان بنقشة التايجر التي تكشف جمالها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت فيفي عبده، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

كما اختارت فيفي عبده، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم فيديو فيفي عبده

https://www.instagram.com/reel/C7ZpduwM_2N/?igsh=c2dmMnlmbXhiaW10

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