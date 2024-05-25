رسالة عاجلة من مانشستر سيتي وأستون فيلا لـ الأهلي بعد تتويجه بكأس أفريقيا

وجه مانشستر سيتي الإنجليزي، التهنئة إلى نادي الأهلي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وحافظ الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني تواليا، بفوزه على ضيفه الترجي التونسي 1-0، في إياب النهائي، مساء اليوم السبت في ستاد القاهرة، بحضور أكثر من 70 ألف مشجع.

وسجل هدف اللقاء روجير أهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 4.



وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيا في لقاء الذهاب في رادس، ليحسم الفريق المصري اللقب 12 في تاريخه بدوري الأبطال.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي عبر موقع إكس: "تهانينا لنادي الأهلي المصري التتويج المستحق بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا".



كما هنأ نادي أستون فيلا الإنجليزي نادي الأهلي، وكتب عبر حسابه الرسمي: "اترك غيرك يفوز يا أهلي، ألف مبروك لملك أفريقيا نادي القرن الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12 في تاريخه".



وفي نفس السياق، وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التهنئة لمسؤولي الأهلي وجماهيره، متمنيا لهم التوفيق.

