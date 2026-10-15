بدعم 10 ملايين جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال التجهيزات النهائية بمقر العيادات الخارجية الجديد بالتأمين الصحي

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر العيادات الخارجية الجديد الملحق بفرع التأمين الصحي بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون جنيه، تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء والدكتور هشام بكر مدير إدارة الطب الوقائي،والدكتور محمد محروس مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة.

ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء للمقر بالتنسيق مع قطاع الكهرباء والانتهاء من كافةالتجهيزات اللازمة لدخوله الخدمة، بما يضمن جاهزيته للتشغيل وتقديم خدمات طبية وتشخيصية وعلاجية متكاملة للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي.

من ناحية أخرى، كلفت المحافظ فرع هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إعداد مقايسة لرفع كفاءة وتطوير مقر مدرسة التمريض بدعم من المحافظة، وتوفير مقر بديل للطلاب لحين الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة؛ لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة ملائمة للطلاب.