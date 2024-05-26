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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رئيس المهرجان الدولي للطبول يكشف عن الفرق المشاركة بالدورة 11

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

كشف انتصار عبد الفتاح رئيس المهرجان الدولي  للطبول عن كواليس إختيار الفرق المشاركة في الدورة 11 من المهرجان الذي ينطلق غدا.

وقال: " حرصنا على أن يكون لدينا فرق مختلفة من جنوب السودان، فلسطين، اليابان، كولومبيا، الهند، وفرق تابعة لوزارة الثقافة المصرية والأقاليم، لـ نمنح الفرصة للفرق الصغيرة للوجود أمام هذا الجمهور الكبير. 

تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية غدا الأحد برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس المهرجان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ووزارة السياحة والآثار متمثلة في هيئة التنشيط السياحى، ومكتبات مصر العامة، وبنك القاهرة، وذلك على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".
 

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وتشهد دورة هذا العام، التي تستمر حتى الأول من يونيو المقبل، مشاركة متميزة من فرق السفارات المقيمة في مصر من مختلف ثقافات الشعوب وهي جنوب السودان وفلسطين واليابان وكولومبيا والصين والهند وأكثر من ٣٠ فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بالأقاليم المختلفة، بالإضافة إلى إقامة معرض لفن العرائس والماريونيت بإشراف المخرج المسرحي محمد فوزي، ويشارك فيها أكثر من ٢٠ فنانا وفنانة.


ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي بجوار بوابة النصر. 


وقال الفنان انتصار عبدالفتاح إن هذا المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة ولا تخلو حضارة من لغة الطبول في تراثها الشعبي، حيث يتم استحضار هذا التراث وتقديمه في قوالب فنية متجددة، ويعد هذا المهرجان متفردا يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ وانفتاحها على الآخر، ويؤكد قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بموروثه الشعبي". 


ويقام المهرجان في أماكن متنوعة وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر - ساحة الهناجر بالأوبرا - بيت السنارى بالسيدة زينب - قصر الأمير طاز.

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