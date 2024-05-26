البانية بـ 250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم تواصل التحرك في المزارع والأسواق

استمرت أسعار الدواجن اليوم الاحد 26-5-2024، في الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب نقص المعروض.

وزاد سعر الدواجن بما يقترب من 15 جنيها خلال الأيام الماضية.

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء، متراوحة بين 95 و 96 جنيهاً للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 105 و110 جنيهات للكيلو.

وشهد سعر الدواجن اليوم الاحد 26-5-2024، ارتفاع بنحو 5 جنيهات إضافية مقارنة بأسعار بداية الأسبوع الماضي مسجلة 96 جنيهًا في المزرعة.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 95 جنيها للكيلو، وختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

وسجل سعر الوراك من 110 إلى 120 جنيها

سعر الكبد والقوانص 116 جنيها.

كيلو الهياكل بـ 60 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 150 جنيهًا.

سعر الأرانب 130 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 115 الأسواق بين 125 و130 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 135 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 105 إلى 115 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

تراجع سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع بنحو 4 جنيهات:

سعر كتكوت أبيض أهالي 20 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 24 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 18 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 9 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 95 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 105 و 110 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 102 جنيهات ليصل إلى المواطن بنحو 115 و120 جنيهات

وسعر الدواجن البلدي حر 130 جنيها للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم

سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 82 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البانيه اليوم بين 250 و260 جنيهات للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 125 جنيها للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.