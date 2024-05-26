عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البانية بـ 250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم تواصل التحرك في المزارع والأسواق

صدى البلد

استمرت أسعار الدواجن اليوم الاحد 26-5-2024، في الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب نقص المعروض.

وزاد سعر الدواجن بما يقترب من 15 جنيها خلال الأيام الماضية.

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء، متراوحة بين 95 و 96 جنيهاً للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 105 و110 جنيهات للكيلو. 

txt

400 جنيه.. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

txt

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

وشهد سعر الدواجن اليوم الاحد 26-5-2024، ارتفاع بنحو 5 جنيهات إضافية مقارنة بأسعار بداية الأسبوع الماضي مسجلة 96 جنيهًا في المزرعة.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وأكد  ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 95 جنيها للكيلو، وختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق. 

  • وسجل سعر الوراك من 110 إلى 120 جنيها
  • سعر الكبد والقوانص 116 جنيها.
  • كيلو الهياكل بـ 60 جنيها.
  • سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.
  • سعر البط 150 جنيهًا.
  • سعر الأرانب 130 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

  • تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.
  • أسعار الذرة:  سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.
  • وسجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم 

  • سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 115 الأسواق  بين 125 و130 جنيهًا للطبق.
  • وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا.
  • وسجّل سعر البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 135 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 105 إلى 115 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

تراجع  سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع بنحو 4 جنيهات:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 20 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 24 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  18 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 9 جنيهات.
  • سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 95  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 105 و 110 جنيهات للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 102 جنيهات ليصل إلى المواطن بنحو 115 و120 جنيهات
  • وسعر الدواجن البلدي حر  130 جنيها للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم 

  • سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  82 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البانيه اليوم بين 250 و260 جنيهات للكيلو الواحد.
  • سجلت أسعار الدواجن الرزي 125 جنيها للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

الدواجن اسعار الدواجن والبيض اليوم الدواجن البيضاء الأعلاف البيض سعر الدواجن للمستهلك الكتكوت بورصة الدواجن الدواجن الساسو الفراخ سعر الدواجن اليوم سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

حرارة قاسية الأحد والاثنين.. والأرصاد: احذروا التعرض للشمس

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

موضوعات متعلقة

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

400 جنيه.. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

بسبب نقص المعروض.. تطور مفاجيء بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

قبل عيد الأضحى 2024 .. الحكومة تزف بشرى لكل موظفي الدولة

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب عالميا ومحليا .. شوف نزل كام

التخطيط تُشارك في اجتماع "التعاون والتنمية الاقتصادية"

المركزي للتعبئة والإحصاء: تدوير 15.2 ألف طن مخلفات بلدية بمصر عــام 2022

التخطيط تعقد ورشة عمل لمشروع "إدراج مصر في بيانات التجارة بالقيمة المضافة (TiVA)"

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.. طريقة الاستعلام عن القبض

دعاء المضطرين للفرج العاجل يا حي يا قيوم.. أسهل الطرق

عمرو الدردير يهدد الأهلي: نجم الزمالك مستنيكم في السوبر

نشأت الديهي: الدولار في مصر بيجيب 1000 رغيف

لماذا تراجع سعر الذهب في مصر؟.. اعرف الأسباب

وزير المالية: نحتاج 300 مليون دولار إضافية شهريًا لمنع تخفيف أحمال الكهرباء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-