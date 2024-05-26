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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فيه سم قاتل.. احذري من التخسيس باستخدام أدوية السكر والحقن

احذري التخسيس باستخدام
احذري التخسيس باستخدام أدوية السكر والحقن للتخسيس

يلجأ الكثير إلى استخدام حقن التخسيس وأدوية السكر ويجهل البعض الأضرار الصحية، هناك عدة أضرار صحية أخرى قد تنتج عن استخدام أدوية السكر والحقن للتخسيس بشكل غير مراقب، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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اضطرابات إفراز الهرمونات

تؤثر هذه الأدوية على إفراز الهرمونات الضرورية للجسم مثل الأنسولين والثيروكسين والكورتيزول.
اختلال التوازن الهرموني قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الإرهاق، والتغيرات المزاجية، والاضطرابات الجنسية.


مشاكل القلب والأوعية الدموية

بعض أدوية السكر المستخدمة للتخسيس قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كارتفاع ضغط الدم والجلطات.
الفقدان السريع للوزن قد يؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية.


اضطرابات الجهاز الهضمي

الحقن والأدوية قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان، والقيء، والإسهال.
هذه المشاكل قد تؤدي إلى سوء امتصاص المغذيات الضرورية للجسم.


آثار سلبية على الكلى والكبد

تراكم هذه الأدوية في الجسم قد يسبب ضررًا لوظائف الكلى والكبد على المدى الطويل.
قد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة كالفشل الكلوي أو الكبدي.


من المهم التشاور مع الطبيب قبل استخدام أي من هذه الطرق للتخسيس للتأكد من السلامة الصحية، الحفاظ على نمط حياة صحي هو الخيار الأفضل والأكثر أمانًا على المدى البعيد.

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