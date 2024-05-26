لطلاب الثانوية العامة .. راجع معانا الفيزياء على موقع صدى البلد الآن

يقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة في مختلف المواد الدراسية.

وتأتي إتاحة خدمة المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة على موقع صدى البلد في إطار حرص الموقع على مساعدة الطلاب على الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 التي من المقرر ان تنطلق الاثنين 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع والسبت 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، المراجعة النهائية للفصل الأول من مادة الفيزياء باللغة الانجليزية لطلاب مدارس اللغات ، ويقدم هذه المراجعة محمد حسان أحد أشهر المعلمين المتخصصين في مادة الفيزياء

جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية ( علمي علوم وعلمي رياضة) امتحان مادة الفيزياء يوم السبت 29 يونيو 2024

وأكد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أن الزمن المحدد للإجابة على أسئلة امتحان الفيزياء في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من 9 صباحا حتى 12 ظهرا ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية .