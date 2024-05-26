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تجنبوا الشمس المباشرة .. تحذير من طقس اليوم ودرجات الحرارة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم، الأحد، على أغلب الأنحاء.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق  متفرفة من غرب البلاد، ونشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس شديد الحرارة، يومي الأحد والاثنين 26 و27 مايو الجاري، على أغلب الأنحاء، ومن الثلاثاء يبدأ انخفاض في درجات الحرارة حتى آخر الأسبوع.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقس ليلا وفي الصباح الباكر معتدل على شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد إن الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من متفرقة من غرب البلاد.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن بداية تأثير المنخفض ستكون على القطاع الغربي من البلاد والذي يشمل مطروح والسلوم ومن ثم ينتقل تدريجيًا لباقي المناطق، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

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