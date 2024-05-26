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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم ملابس الإحرام لـ 46 حاج من الفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية بجنوب سيناء

صدى البلد

 

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، احتفالية كبرى لتسليم حجاج بيت الله الحرام الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية "المستوى الثالث"، ملابس الإحرام استعدادًا للسفر لأداء مناسك فريضة الحج لعام الحالي 1445- 2024.

وذلك بحضور أنور محمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وعبد الصادق إبراهيم المشرف على بعثة الحج ، والحجاج وأسر وعدد من ذويهم.


وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي عدد حجاج بيت الله الحرام الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية "المستوى الثالث" يبلغ 46 حاج، إضافة إلى المشرف على البعثة، ومن المقرر أن تتحرك البعثة مساء يوم 31 مايو الجاري، والتجمع أمام جمعية الهلال بحي بدر بمدينة طور سيناء للتحرك إلى مطار القاهرة.


وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بتوفير أتوبيس مجهز على أعلى مستوى، لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة، وتزويدهم بزجاجات مياه، ووجبة لكل حاج، وكل ما يلزم الحجاج من رعاية لأداء مناسكهم في يسر، وقيام بعثة الحج بمساعدتهم على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وأكد أنه جرى تسليمهم ملابس الإحرام وكارت خاص بالشنطة، وتأشيرات الحج وتذاكر الطيران، مقدمًا التهنئة للحجاج، وطالبهم بأن يمتثلوا لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية التي تقرها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، كونهم سفراء لبلدهم خلال الفترة التي يقضونها بالأراضي المقدسة حتى عودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن

جنوب سيناء

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جنوب سيناء تسليم الحجاج الجمعيات الحج

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