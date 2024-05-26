اختتام فعاليات عرضي سماك داون و«ملك وملكة الحلبة» في جدة|شاهد

أقيم عرضي سماك داون وملك وملكة الحلبة يوم الجمعة والسبت الماضيين في مدينة جدة السعودية ليكون هذا أول عرض أسبوعي يقام في المملكة، والعرض الاول ايضا لحدث ملك وملكة الحلبة بنسختها الجديدة.

نتائج عرض الجمعة (سماك داون)

المباراة الأولى، انتصرت نايا جاكس على بطلة العالم السابقة بيانكا بلير وتأهلها لمواجهة لايرا فالكيريا في نهائي بطولة ملكة الحلبة، وكانت مباراة قريبة في المستوي حيث ان البطلتنان معروفتان بقواتهن البدنية الاستثنائية وبلير بالاخص معروفة برشاقتها.

وبعد المباراة تحدثت نايا إلى لايرا وتوعدتها بأن تنتصر عليها، وأنها ستكون ملكة الحلبة وبطلة العالم الجديدة في سمر سلام.

المباراة الثانية، انتصر إل أي نايت وفريق ستريت بروفيتس على كارميلو هايز وجرايسون والر وأوستن ثيري. في مباراة تاج تيم كانت قوية ويتمير ال اي نايت بحضور كبير لدي الجمهور السعودية.

وفي الفقرة التالية دخل كل من كودي رودز ولوجان بول وتحدثا إلى بعضهم البعض وكل منهم توعد الآخر بالانتصار. ووعد بول رودز انه لم يستعمل القبضة الحديدية التي فاز عن طريقها بمعظم مبارياته.

المباراة الثالثة، انتصرت بايلي على تشيلسي جرين، وبعد نهاية المباراة هجمت بايبر نيفين على بايلي.

في الكواليس، اجتمع إي جاي ستايلز مع نِك ألديس “مدير عرض سماك داون” وأعرب عن رغبته في الحصول على فرصة على اللقب العالمي، ولكن رد عليه ألديس بالرفض.

المباراة الرابعة، انتصر راندي أورتن على تاما تونجا وتأهله لمواجهة جونتر في نهائي بطولة ملك الحلبة، يُذكر أنه بعد نهاية المباراة هجم سولو سيكوا على أورتن ولكن سرعان ما جاء كيفن أوينز لينقذ الأفعى.

نتائج عرض السبت (ملك وملكة الحلبة)

المباراة الاولي، فاز الفريق الخارق المكون من جيد كارجيل وبيانكا بيلير علي انديانا هارتويل وكانديس ليراي في مباراة حافظوا فيها علي لقب بطولة العالم للتاج تيج

المباراة الثانية، وكانت هذة المباراة مفاجاة كبيرة حيث انتصرت ليف مورجان الوجه الصاعد بقوة علي البطلة المخضرمة بيكي لينك وفازت بجزام بطولة العالم للسيدات في مفاجاة من العيار الثقيل جدا.

المباراة الثالثة، حافظ سامي زين علي لقب البطولة القارية بعد ان هزم برونسون ريد وشاد جابل في مباراة وصفها النقاد بانها الافضل في الليلة.

وفي المباراة الرابعة فازت نيا جاكس بلقب ملكة الحلبة لعام ٢٠٢٤ بعد الاطاحة بخصمتها العنيدة ليرا فالكيريا. وسلم المصارع الاسطوري تريبل اتش نيا جاكس تاج التتويج واكد انها ستطيح ببطلة العالم للنساء في سامر سلام.

المباراة الخامسة، فاز النجم الصاعد بقوة جانثر علي الاسطورة راندي اورتن وتوج بلقب ملك الحلبة لعام ٢٠٢٤ وسط تفاعل سلبي من الجمهور الذي كان يفضل فوز راندي بالنزال.

المباراة السادسة، حافظ كودي رودز علي لقب بطولة العالم عندما هزم بطل الولايات المتحدة ونجم اليوتيوب العالمي لوجان بول في مباراة جنونية شهدت تدمير طاولة التعليق. وبعد المباراة شكر رودز الجمهور المتواجد في الجدة سوبر دوم.

من جانبه، علق الاعلامي والكاتب الصحفي ابراهيم الشواربي احد مراسلي الحدث من الرياض بان السعودية تستمر في صنع تاريخ جديد للرياضات فحدث سماك داون كان استثنائيا وتفاعل الجمهور مع المصارعين وبالاخص كودي رودز كان رائعا.

وشكر الشواربي الهيئة العامة للترفيه علي اتاحتها الفرصة له ليكون جزئا من الفريق الاعلامي المسؤول عن تغطية الحدث وقال انها يتمني ان تنظم المملكة عرض راسلمانيا قريبا لانها تملك جميع الامكانيات لتجعله حدثا ناجحا.