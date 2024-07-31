صرف معاش أغسطس غدا.. كيف حدده قانون التأمينات الجديد؟

يستعد أكثر من 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات غدا الخميس الموافق 1 أغسطس لصرف معاش شهر أغسطس عام 2024.

أماكن صرف معاش شهر أغسطس 2024

ويمكن لـ أصحاب المعاشات صرف معاش شهر أغسطس 2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

صرف معاشات شهر أغسطس 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن «صرف معاش شهر أغسطس 2024»، باتباع التالي:

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنـــــا. الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”. إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية. اضغط على عرض التفاصيل.

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لـ موعد صرف معاش شهر أغسطس 2024، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الطريقة التى يتم بها كيفية حساب المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الطريقة.

كيفية حساب المعاش

وحدد المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش ، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:

1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.