قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صرف معاش أغسطس غدا.. كيف حدده قانون التأمينات الجديد؟

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

يستعد أكثر من 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات غدا الخميس الموافق 1 أغسطس لصرف معاش شهر أغسطس عام 2024.

أماكن صرف معاش شهر أغسطس  2024 

ويمكن لـ أصحاب المعاشات صرف معاش شهر أغسطس   2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

صرف معاشات شهر أغسطس 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن «صرف معاش شهر أغسطس 2024»، باتباع التالي:

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي 

  1. الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنـــــا.
  2. الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
  3. اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.
  4. إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.
  5. اضغط على عرض التفاصيل.

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لـ موعد صرف معاش شهر أغسطس 2024، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

txt

صرف معاش شهر أغسطس 2024 غدا| تفاصيل الزيادة الجديدة

txt

موعد صرف معاش شهر أغسطس 2024|وحقيقة الزيادة الجديدة

txt

صرف معاش أغسطس الخميس.. تعرف على حالات وقفه طبقا لقانون التأمينات الجديد

txt

موعد صرف معاش شهر أغسطس 2024|تفاصيل الزيادة الجديدة

txt

موعد صرف معاش شهر أغسطس 2024|استعدادات مكثفة

txt

موعد صرف معاش أغسطس 2024 وكيفية الاستعلام عن القبض

txt

موعد صرف معاش شهر أغسطس 2024|طريقة الاستعلام عن القبض

txt

موعد صرف معاش شهر أغسطس 2024 بالزيادة الجديدة |احسب قبضك

txt

مفتي الجمهورية: التحايل من أجل الحصول على المعاش بالزواج العرفي حرام

txt

لسرقة فيزا المعاش.. شاب يتخلص من جدته في القليوبية

txt

زيادة المعاش 15% سنويا.. تعرف على المستحقين طبقا القانون

txt

وزيرة التضامن: زيادة المعاش 15% سنويا.. اعرف موعد التطبيق بالقانون

txt

التموين: تقليص عدد المستشارين وإعفاء متخطي سن المعاش من العمل.. اعرف السبب

txt

هتفيدك فى المعاش.. خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة

txt

مال حرام.. حكم حصول الأرملة على المعاش رغم زواجها مرة أخرى

txt

لو وصلت لـ سن المعاش .. طريقة الحصول على مكافأة مالية

txt

شبكة 3 كيلو دهب وباس رجلها قدام الناس.. عروسان على المعاش يثيران الجدل

txt

اتحاد المهن الطبية يعلن تحويل معاشات دفعة أغسطس بالزيادة الجديدة إلى البنوك

txt

المهندسين تتباهى بمشروع الرعاية ودفعة معاشات للمعلمين والأطباء تتحفظ على المسؤولية الطبية

txt

خطوات التقديم والحصول على معاش تكافل وكرامة

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الطريقة التى يتم بها كيفية حساب المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الطريقة.

كيفية حساب المعاش

وحدد المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش ، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:

1-    لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

2-    يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

معاش شهر أغسطس المعاشات أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أغسطس 2024 صرف المعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

أحمد صلاح حسني يعرض 600 ألف جنيه مقابل التصالح في واقعة إتلاف سيارة|تفاصيل

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 50.5%

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2024| التعليم: احذروا الأخبار الكاذبة وانتظروا بياناتنا الرسمية

المتحدث باسم حكومة الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى لهذ السبب

الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.. 9 أمور مهمة اعرفها

وزير الأوقاف يعلن دعمه لجهود المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة

ضابط مرور يصادر سيارة مواطن بالجيزة.. تعرف على الحقيقة

لن نتفاوض ولا نخشى المسيرات.. أول ظهور لـ البرهان بعد محاولة اغتياله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-