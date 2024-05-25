لو وصلت لـ سن المعاش .. طريقة الحصول على مكافأة مالية

تسعى الدولة إلى تقديم كل سبل الدعم للمواطنين من خلال مكافأة نهاية الخدمة وأيضا المعاشات التي تقدم الدعم للمواطنين بعد الوصول إلى سن المعاش.

وتقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، المساعدات المالية للأسر الأكثر احتياجا، كما تتيح التأمينات الاجتماعية للمشتركين أيضا فرصة الحصول على مكافآت مالية عند الوصول لسن المعاش.

طريقة الحصول على مكافأة مالية من التأمينات عند الوصول لسن المعاش



وتوجد مجموعة من الضوابط التي يجب على الراغب في الحصول على مكافأة مالية عند الوصول لـ سن المعاش فعلها.



ويتم صرف مكافأة مالية من قبل الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية وذلك لكل مؤمن عليه تسري عليه عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.



ضوابط الحصول على مكافآت مالية



وهناك مجموعة من الضوابط اللازم توافرها من أجل الحصول علي مكافأة مالية من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية :-

- يلتزم المؤمن عليه بدفع نسبة 1% من الاشتراك الشهري.

- يلتزم صاحب العمل بدفع نسبة 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه شهريا.



- يتم إيداع المبالغ المذكورة في حساب شخصي يكون خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عائد استثمار عن تلك الأموال عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏.

‏- وتعمل الهيئة على استثمار أموال الحساب، ويتم الصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة عن الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.

- وفي حالة وفاة المؤمن عليه، يتم صرف الرصيد الموجود في حسابه لمستحقي المعاش وفقًا لأنصبتهم.

- وإذا كان لا يوجد سوى مستحق واحد يتم صرف المكافأة المستحقة إليه بالكامل، أما في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يتم الصرف للورثة الشرعيين.