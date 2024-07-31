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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حركة المجاهدين الفلسطينية: اغتيال إسماعيل هنية لن يكسر إرادة المقاومة

حركة المجاهدين الفلسطينية
حركة المجاهدين الفلسطينية

قال سالم عطالله نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن عملية اغتيال إسماعيل هنية "أبو العبد" جريمة إسرائيلية جبانة، وهو عدوان جديد على الشعب الفلسطيني مدعوم من قبل الإدارة الأمريكية.

وقال عطالله في تعليق على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ إسماعيل هنية: "رحيل هنية هي خسارة وطنية كبيرة وخسارة لكل أمتنا وأحرار العالم لما شكله من رمزية نضالية وجهادية كبيرة أنضى حياته مدافعاً عن شعبه ومقاوِماً للاحتلال الإسرائيلي الفاشي".

وأضاف: "يجب أن يدرك الاحتلال الإسرائيلي أنه في مواجهة مفتوحة مع كل الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وأن عليه أن يدفع أثمانا باهظة على جرائمه وحماقاته المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني و والأمة العربية، وأن الرد يجب أن يكون بحجم الجريمة".

وشدد نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع أن يكسر إرادة المقاومة في الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن رحيل هنية سيزيد المقاومة صلابة وتمسكا بطريق التحرير حتى كنس الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية.

نعي المجاهدين الفلسطينية

ونعت حركة المجاهدين الفلسطينية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في طهران.

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "تنعى حركة المجاهدين الفلسطينية إسماعيل هنية "أبو العبد" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس"، الذي ارتقى بعملية اغتيال إسرائيلي غادرة في طهران".

وأضافت الحركة: "نودع اليوم القائد أبوالعبد هنية بعد رحلة جهادية طويلة قضاها مقاوما للاحتلال الإسرائيلي البغيض ومدافعا عن حقوق شعبه العادلة ليلتحق بركب شهداء معركة طوفان الأقصى على طريق القدس والتحرير، وليلتحق بالقادة الشهداء الياسين والشقاقي وأبوشريعة وأبوعمار وأبو علي مصطفى وكل شهداء الشعب الفلسطيني الذي أضاءوا بدمائهم الطاهرة طريق النصر والتحرير والخلاص".

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