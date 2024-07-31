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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية تعلن توفير 499 قطعة أرض لإقامة مشاريع ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة

صدى البلد

إلتقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس أحمد رمضان مدير مشروعات حياه كريمة بدار الهندسة (إستشارى مجلس الوزراء) ،  لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياه كريمة الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الحسينية وتذليل كافه العقبات ودفع عجله العمل لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات وتحقيق الفائدة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لهم وكذلك توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن دون تحمل مشقة وعناء الإنتقال إلى أماكن بعيدة وتوفيراً للوقت والجهد.

وخلال اللقاء إستعرض المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها 907 مشروع في كافة القطاعات الخدمية المختلفه (مياه الشرب والصرف الصحى - الغاز الطبيعى - الاتصالات - الرصف - التموين - الزراعه - الصحة - الطب البيطري - الرى - كهرباء - تعليم ) ، مؤكداً أن أعمال التطوير تسير على قدم وساق وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروعات 93 %.

كما تطرق اللقاء إلى إستعراض جهود المحافظة في إنهاء الإستعدادات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياه كريمة بمراكز ( بلبيس – فاقوس – ديرب نجم – أبو حماد – أولاد صقر ) وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من توفير 499 قطعة أرض جاهزة لإجراء المعاينات اللازمة بمعرفة الهيئة الهندسية بقيادة الجيش الثاني لتكون جاهزة لإقامة المشروعات التنموية عليها.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي دبيج بديرب نجم

قدم المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإهتمامه بالقرية المصرية والوصول إلى عمق الريف المصري والعمل على تحسين الخدمات المؤداه لقاطنيها.

ومن جانبه أشاد المهندس أحمد رمضان مدير مشروعات حياه كريمه بدار الهندسة بالجهد المبذول من محافظة الشرقية وجهازها التنفيذي في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

مجلس الوزراء الشرقية صرف صحي حياة كريمة المشروعات التنموية الهيئة الهندسية المبادرة الرئاسية

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