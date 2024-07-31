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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمعية رسالة للأعمال الخيرية تنظم قوافل طبية بمركزى أسوان وكوم أمبو

قوافل طبية لجمعية
قوافل طبية لجمعية رسالة فى أسوان

نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية قوافل طبية بأسوان  استهدفت عددا من الحالات المرضية داخل مركزى أسوان وكوم أمبو، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل، كمال محافظ أسوان .

وكان قد سبق ةنطلاق فعاليات القوافل عقد اجتماع تنسيقى برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، والتى أشارت إلى أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم توجيه الجهات المختصة بتكثيف جهود التوعية المسبقة داخل القرى المستهدفة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل.

وقال المحافظ إنه بالتوازى تم تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للقائمين على تنظيم القافلة من جمعية رسالة من خلال تجهيز الأماكن التى تم تنظيم القوافل بها داخل المدارس بالتنسيق مع مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتى شملت مدارس الخطارة والكوبانية وكيما الصباحية ورجب حسنين الابتدائية بالسيل بمركز أسوان، فضلاً عن عدد من المدارس بسلوا بحرى وفطيرة بمركز كوم أمبو.

وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحالات المرضية فى التخصصات الطبية المختلفة من الأسنان والباطنة والأطفال والنساء والعظام والجلدية والجراحة والعظام، علاوة على التحاليل والصيدلية، وعقد ندوات للتوعية المجتمعية.

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قوافل طبية

كان اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، استقبل وفد اتحاد نقابات المهن الطبية الذى ضم نقابات الأطباء البشريين، والصيادلة، والأطباء البيطريين، والأسنان، حيث قدموا التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مسئولية المحافظة.

وأكدوا تقديم أوجه الدعم للمحافظة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

فيما رحب الدكتور إسماعيل كمال بأعضاء الوفد، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد تكاتف وتلاحم جميع فئات المجتمع الأسوانى وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فى قطاعات العمل المختلفة تواكباً مع ما يتم داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال محافظ أسوان: “إننا نعمل وفقاً لرؤية واستراتيجية متكاملة تستهدف تلبية المطالب الجماهيرية وتحقيق رضا المواطن الأسوانى لتحويل أحلامه لواقع ملموس وتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة له”.

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، استمع لمطالب 80 مواطنا ومواطنة فى لقاء المواطنين الأسبوعى، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، ومسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات، والمديريات الخدمية. 

وخلال اللقاء، قال الدكتور إسماعيل كمال: “إننا نعمل لتلبية مطالب المواطنين، ووضع الحلول الفورية لمشاكلهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً والبسطاء، وتخفيف أى معاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم”.

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