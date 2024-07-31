المخرج محمد سامي في تحقيقات مشاجرة مركز الصيانة: "زقيته بالراحة"

كشف المخرج محمد سامي أمام نيابة الشيخ زايد كواليس المشاجرة التي حدثت داخل مركز الصيانة في الشيخ زايد، وذلك خلال أقواله في جلسة التحقيق التي تمت معه.

أقوال المخرج محمد سامي في تحقيقات مركز الصيانة

قال المخرج محمد سامي خلال التحقيقات التي وصلت لـ 7 ساعات داخل النيابة، إنه قام بدفع مدير مركز الصيانة داخل المركز، ولكن الدفعة لم تكن قوية وكانت في إطار ما حدث في سيارته، وهو ما أكدته كاميرات المراقبة بالفعل في التحقيقات.

وسرد المخرج محمد سامي تفاصيل الواقعة كاملة خلال تحقيقات استمرت قرابة ٧ ساعات، حيث وصل إلى سراي النيابة الساعة العاشرة والنصف صباحا رفقة شعبان سعيد المحامي للإدلاء بأقواله حول الواقعة.

واستكمل محمد سامي أنه علم بعنوان مركز صيانة السيارات عن طريق إعلانات تروج له عبر تطبيق إنستجرام، فتوجه إليهم لعمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته الحديثة ماركة مرسيدس التي اشتراها أول شهر يوليو ويتراوح ثمنها من ٦ إلى ٧ ملايين جنيه للحفاظ عليها من الخدوش والصدمات.

وأضاف سامي أنه ترك السيارة لمدة يومين بالمركز وعندما ذهب لاستلامها اكتشف سوء الخدمة فطلب منه مدير المركز تركها لتعديلها، فأخبره بضرورة استلام السيارة للسفر ثم إعادتها إلى المركز مرة أخرى بعد عودته من السفر لتظل السيارة لمدة يومين آخرين وعندما ذهب لاستلامها اكتشف تلفيات بها.

استمعت نيابة الشيخ زايد إلى أقوال المخرج محمد سامي والذي قرر أمام النيابة، أن تكاليف الأعمال التي كان مركز الصيانة ينفذها في سيارته 130 ألف جنيه، ولم يقم بدفعها بسبب ما أحدثوه في السيارة من تلفيات تقدر بالملايين.

قررت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إخلاء سبيل المخرج محمد سامي في واقعة مشاجرة مركز الصيانة بكفالة ٥ آلاف جنيه.

القصة الكاملة لمثول المخرج محمد سامي أمام النيابة

وكان المخرج محمد سامي قد وصل إلى مقر نيابة الشيخ زايد لحضور جلسة التحقيق وسماع أقواله في اتهامه بالتعدي بالضرب على مدير مركز صيانة سيارات بسبب سيارته المرسيدس.

وفرغت النيابة كاميرا مراقبة لبيان ملابسات واقعة المخرج محمد سامي، وأسفر التفريغ عن أن كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل، فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.

محمد سامي

استدعاء المخرج محمد سامي في نيابة الشيخ زايد

وقررت نيابة الشيخ زايد استدعاء المخرج محمد سامي لسماع أقواله في اتهام مدير مركز صيانة سيارات له بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصاباته والسب والشتم، كما قررت استدعاء مدير أعمال محمد سامي كشاهد على الواقعة، حيث تصادف وجوده وتدخل لفض الاشتباك بين الطرفين.

وأخلت نيابة الشيخ زايد سبيل مدير مركز صيانة سيارات شهير بعد الاستماع لأقواله في مشاجرته مع المخرج محمد سامي بضمان محل إقامته، حيث استمعت لأقواله في شقين، الأول باعتباره مجنيا عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به، وقدم تقريرا طبيا يفيد بما لحق به من إصابات.

محمد سامي

المخرج محمد سامي يحرر محضرا ضد مركز صيانة

وحرر المخرج محمد سامي محضرا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته المرسيدس والسب والشتم، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرا ضد المخرج محمد سامي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به وسبه وشتمه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها.

محمد سامي

التحقيقات في مشاجرة المخرج محمد سامي

وأضافت التحقيقات أن المخرج محمد سامي ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في "عتبة السيارة" إضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة وأنه تسلم السيارة بها، ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.

وشرحت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي بعد سب محمد سامي لمدير مركز الصيانة بألفاظ بذيئة، وتبادل الطرفان السب والضرب، حيث قام المخرج محمد سامي بضرب مدير المركز بـ"الشلوت" في منطقة حساسة "أسفل الحزام" ثم ضربه بـ"البوكس" أسفل عينه، وتولى مدير أعماله ويدعى كريم فض الاشتباك بين الطرفين.

وتوجه محمد سامي المخرج إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد لتحرير محضر بالواقعة، متهما فيه مدير مركز الصيانة بإتلاف سيارته التي يتخطى ثمنها ملايين الجنيهات والتعدي عليه بالسب والشتم، كما تبعه مدير مركز الصيانة إلى قسم الشرطة محررا محضرا يتهم فيه المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم، وقدم تقريرا طبيا يفيد بإصابته بكدمة أسفل العين وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة بجسده.