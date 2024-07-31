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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 330 طنا من المخلفات بمراكز أسوان ضمن جهود حملات النظافة ..شاهد

تنظيم حملات مكبرة
تنظيم حملات مكبرة للنظافة العامة بالمراكز والمدن بأسوان

شهدت مدن ومراكز محافظة أسوان رفع 330 طن من القمامة والمخلفات، ونقلها للمدافن العمومية وذلك ضمن الجهود المكثفة التي تقوم بها الوحدات المحلية بالمراكز والمدن لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمواصلة الحملات المتتالية للنظافة العامة الجارى تنظيمها منذ بداية الأسبوع الجارى بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

و شملت المناطق التى تم تنفيذ الحملات بها ورش المياه ورى الأشجار بها، حى جنوب بمنطقة المحمودية داخل مركز ومدينة أسوان، وفى مركز ومدينة دراو ضمت الأعمال مناطق وسط المدينة وطريق القاهرة / أسوان الزراعى ، ومناطق العمارات ونجع العرب والسوق ، وفى مركز ومدينة نصر النوبة منطقة السوق الأسبوعى وشارع الموقف الجديد ، وفى مركز ومدينة كوم أمبو بنطاق حى وسط المدينة .

كما شملت مركز ومدينة إدفو بداية من الميدان القبلى وحتى موقف الرمادى جنوباً ، وفى مدينة أبو سمبل السياحية القرى المختلفة ، وفى مدينة كلابشة طريق القاهرة / أسوان الزراعى ، والحدائق العامة ، وفى مدينة الرديسية طريق القاهرة / أسوان الزراعى ، والعمارات البحرية ، ومنطقة مدارس خور الزق ، ومزلقان المليكية  ، وفى مدينة البصيلية منطقة الشماخية والشوارع الرئيسية والفرعية ، وفى مدينة السباعية بنطاق مربع سكنى شرق المدينة . 

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رفع 370 طنا بمراكز أسوان ضمن جهود حملات النظافة العامة ..شاهد

حملات النظافة

تنظيم حملات مكبرة للنظافة العامة بالمراكز والمدن بأسوان

كانت جمعية رسالة للأعمال الخيرية قد نظمت قوافل طبية بأسوان استهدفت عدد من الحالات المرضية داخل مركزى أسوان وكوم أمبو ، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وانطلقت فعاليات القوافل بعقد اجتماع تنسيقى برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، التى أشارت إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم توجيه الجهات المختصة بتكثيف جهود التوعية المسبقة داخل القرى المستهدفة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للأسر الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل.

ولفت المحافظ إلى أنه بالتوازى تم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للقائمين على تنظيم القافلة من جمعية رسالة من خلال تجهيز الأماكن التى تم تنظيم القوافل بها داخل المدارس بالتنسيق مع مديريات الصحة والتربية والتعليم، التى شملت مدارس الخطارة والكوبانية وكيما الصباحية ورجب حسنين الإبتدائية بالسيل بمركز أسوان، فضلاً عن عدد من المدارس بسلوا بحرى وفطيرة بمركز كوم أمبو.

وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحالات المرضية فى التخصصات الطبية المختلفة من الأسنان والباطنة والأطفال والنساء والعظام والجلدية والجراحة والعظام، علاوة على التحاليل والصيدلية، وعقد ندوات للتوعية المجتمعية.

 

تنظيم حملات مكبرة للنظافة العامة بالمراكز والمدن بأسوان
تنظيم حملات مكبرة للنظافة العامة بالمراكز والمدن بأسوان
تنظيم حملات مكبرة للنظافة العامة بالمراكز والمدن بأسوان
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