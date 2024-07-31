لبدء تشغيلها غدا .. محافظ المنوفية يتفقد المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بتلا بإستثمارات 35 مليون جنيه

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة لتجميع القمامة بمدينة تلا بإستثمارات 35 مليون جنيه تمهيداً لبدء تشغيلها غداً من إحدي الشركات الرائدة في مجال المخلفات الصلبة.

وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن آليات تشغيل المحطة الوسيطة الثابتة ، المقامة علي مساحة 8150م2 تقريباْ ، بطاقة استيعابية 550 طن / يوم.

وأشار محافظ المنوفية الي أنه حرص علي الاستفادة من المساحة المتواجدة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها وإستيعاب تراكمات القمامة المتزايدة ، مضيفاً أنه تم دعم المحطة الوسيطة الثابتة من خلال وزارة التنمية المحلية بمعدات ثقيلة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه .

واكد علي دعمه الكامل لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة .



يأتي هذا في إطار تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين ، وتنفيذاً للعقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات .