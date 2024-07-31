الصناعات الكيماوية تبحث إنشاء استثمار صيني مصري مشترك لإنتاج مادة التيتانيوم

عقدت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي إجتماعا موسعاً أمس الثلاثاء مع أعضاء شعبة البويات المصرية والوفد الصيني من شركة " دون الصينية " والسادة رؤساء شركات الدهانات .



وفي بداية اللقاء التقي الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بوفد شركة " دون الصينية " الرائدة في صناعة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم وهي المادة الخام الأساسية في صناعة البويات، مشيراً إلى أن مصر تستورد من تلك المادة سنوياً من 40 ألف طن إلي 50 ألف طن .



وأشار الجبلي، إلي أن الشركه الصينية أبدت حرصها علي عمل استثمار في مصر بإنشاء مصنع لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم بطاقة إنتاجية في المرحلة الأولي 30 ألف طن باستعمال خامات مصرية أهمها خام الألمنيت الناتج عن مشروع الرمال السوداء الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فتره مؤكداً توافر جميع الخامات الداخلة في التصنيع.

ولفت الجبلي، إلي حرص الشركة علي عمل مشروع مشترك مع شركاء مصريين، كما سيتم إرسال كافة استفساراتهم لغرفة الصناعات الكيماوية وبناء عليه سيتم عرض المستثمرين المصريين المهتمين بالأمر ، مشيراً إلى أن الغرفة ستتولى التنسيق لهذا المشروع .



وقال الجبلي، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة علي تعميق الصناعة المحلية وتوفير الخامات اللازمة للصناعة من السوق المحلي بديلاً عن استيرادها.



وأضاف الجبلي، أن اللقاء تناول إمكانية تصنيع الخامة محلياً بالشركة والتعاون مع مستخدمي خامة ثاني أكسيد التيتانيوم، لافتاً إلى أن الشركة الصينية أفادت باهتمامها بالتصنيع داخل مصر لتوفير احتياجات الصناعة المحلية وتصدير الفائض إلي قادرة أفريقيا.



وأكد الجبلى، أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أكثر جاذبية خاصة بعد التسهيلات التى تقدمها الحكومة والدولة المصرية لصالح المستثمرين وتشجيع التصنيع المحلى .



وأشار الجبلي، إلي أن القيادة السياسية تولي اهتمام خاص بتوفير كافة التسهيلات لتوطيد صناعة الخامات وتحقيق قيمة مضافة لها.

وطالب الجبلى، الشركة الصينية بإرسال دراسة جدوى مبدأية لعرضها على المستثمرين المحليين لدراسة إمكانية الشراكة و الاستثمارات المطلوبة لهذا المشروع وكذا مساحة الأرض المطلوبة لإمكانية تدشين المشروع.

في هذا السياق، قامت الشركة الصينية بتقديم الشكر لغرفة الصناعات الكيماوية على اهتمامها بتنظيم هذا اللقاء مع الشركات المهتمة بهذه الخامة للتعاون فى إقامة المصنع داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد سيادته أن لدى مصر إمكانيات توفير الخامات اللازمة للإنتاج بما يتيح للشركة الأمداد المستمر بهذه الخامة.