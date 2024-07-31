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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب أحداث لبنان .. محمد عطية يؤجل طرح " البطيخ "

محمد عطية
محمد عطية

اعلن الفنان محمد عطية عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن تاجيل طرحه اغنيه الجديدة" البطيخ " مراعاة للظروف التي تمر بها دولة لبنان . 

وقال محمد عطية  : تم تأجيل طرح اغنيتى الجديدة ( البطيخ ) نظرا للاحداث التي مرت بها لبنان و حدادا على ارواح الشهداء في الضاحية الجنوبية و على روح القائد اسماعيل
هنية. 

منشور محمد عطية 

 

نشر الفنان محمد عطية مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يدعو الجمهور لدعم الفن والادب الفلسطيني.

 

وقال محمد عطية : مهم ندعم الفن والأدب الفلسطيني، دي أكتر حاجة بتجنن المحتل، لأنه لا يمتلك هوية فبيحاول طول الوقت يسرق التراث وينسبها لنفسه، مفيش حاجة بتوثق تراث الشعوب زي الفن والأدب فـ مهم جدا ندعم الفن والأدب الفلسطيني.

وقد علق الفنان محمد عطية ، على الأحداث التى تعرض لها فلسطين حاليا على يد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقال محمد عطية، خلال لقائه فى  برنامج "فوق 18" تقديم الإعلامية رابعة الزيات على قناة الجديد: أنا بتكسف وأنا باكل في بيتي لوحدي والأطفال في فلسطين مش لاقيين ياكلوا، الواحد مستحرم اللقمة وبحمد ربنا إن فوقي سقف بيحميني وهناك في فلسطين الأب بيحضن ولاده مش عارف هيصحى يلاقيهم ولا لا، والحياة مش هتكمل بالطريقة دي ومش خايف أخسر أي حاجة، خسرت برنامج ليا لكن مش عايز مواقف تبيني كبطل أنا مش بطل الأبطال هناك في غزة".

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