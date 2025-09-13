العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد

يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف لعام 2025 خاصة بعد انقضاء نصف شهر سبتمبر.

موعد انتهاء فصل الصيف

وأكدت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن فصل الخريف سيبدأ رسميًا يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 ليستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، حتى يبدأ فصل الشتاء يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 والذي سيستمر بدوره 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

تفاصيل موعد انتهاء الصيف

أوضحت الحسابات الفلكية أن الانقلاب الصيفي يحدث عندما تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمال السماء، وهو ما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل في العام بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يكون العكس في النصف الجنوبي، وهو ما يحدد الانتقال التدريجي من الصيف إلى الخريف.

موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر

بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، فإن العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بدأ اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، حيث تمت إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الطبيعي.

وسيستمر العمل بهذا التوقيت لمدة ستة أشهر كاملة، على أن ينتهي يوم الخميس الأخير من أكتوبر 2025 والموافق 30 أكتوبر عند الساعة 11:59 مساءً، حيث يتم تأخير الساعة ستين دقيقة بمجرد أن تدق 12:00 صباح الجمعة 31 أكتوبر للعودة إلى التوقيت الشتوي الطبيعي.

الهدف من التوقيت الصيفي

أكدت الحكومة أن الهدف من العمل بالتوقيت الصيفي والعودة لاحقًا للتوقيت الشتوي هو التوافق مع طبيعة الفصول المختلفة خاصة فصل الشتاء، إلى جانب المساهمة في تقليل استهلاك الطاقة.

كيفية تعديل الساعة على الهواتف بنظام أندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد ضبط التوقيت الجديد بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الإعدادات

اختيار إعدادات إضافية (Additional Settings)

الدخول إلى التاريخ والوقت (Date & Time)

تفعيل خاصية التحديث التلقائي للوقت والتاريخ

إعادة تشغيل الهاتف والضغط على حفظ

كيفية تعديل الساعة على أجهزة iPhone

أما مستخدمو أجهزة iPhone فيمكنهم ضبط الساعة تلقائيًا عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الإعدادات

اختيار عام (General)

تحديد التاريخ والوقت (Date & Time)

تفعيل خاصية التعيين تلقائيًا (Set Automatically)

تحديث تلقائي مع التوقيت الجديد

بمجرد تنفيذ هذه الخطوات على أي من الأجهزة الذكية، سيتم تحديث وقت الهاتف تلقائيًا ليتوافق مع التوقيت الصيفي أو الشتوي، دون الحاجة لأي تدخل يدوي، بما يضمن التزام المواطنين بالمواعيد الصحيحة.

بداية الخريف في مصر 2025

ومع حلول 22 سبتمبر، يبدأ فصل الخريف الذي يُعد جسرًا فصليًا بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء، ويتميز عادةً باعتدال درجات الحرارة نسبيًا وتغير أنماط الطقس، وهو ما ينتظره الكثير بعد أشهر من الأجواء الحارة.

انتظار فصل الشتاء

أما فصل الشتاء فسيحل على مصر في 21 ديسمبر ليستمر حتى مارس 2026، وهو الفصل الذي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وزيادة في معدلات الأمطار.