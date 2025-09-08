قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر بالدوحة يقدم صورة من أوراق اعتماده لوزير الدولة للشئون الخارجية
بعد أزمة إصابة ديمبلي وديزيري دوي.. الاتحاد الفرنسي يدافع عن الجهاز الفني
سفير مصر بموسكو يقدم صورة من أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية الروسي
دعاء قبل النوم قصير يمحو عنك ذنوبك.. احفظه ولا تنس قوله
حبس 4 أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بقصر النيل
لأول مرة في تاريخ كرة اليد.. 10 مصريين يشاركون في دوري أبطال أوروبا
مهند لاشين جاهز لمباراة بوركينا فاسو وحسام حسن يحسم موقفه .. تفاصيل
أول تعليق من خطيب الدقهلية بعد أزمة الفيديو: أنا ضد الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الحالات.. فيديو
طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني بعد 10 سنوات زواج
الشعب الجمهوري: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي
بعد فوز غينيا بيساو علي جيبوتي..ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
أخبار البلد

بشرى سارة.. انتهاء فصل الصيف في هذا الموعد

موعد انتهاء فصل الصيف
موعد انتهاء فصل الصيف
رشا عوني

بعد مرور أول أسبوع من شهر سبتمبر2025، واستقرار حالة الطقس بشكل ملحوظ، يترقب الجميع موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً، استعداداً للخريف والشتاء مع نهاية 2025 التي باتت قريبة، وينتظر محبي الشتاء قدوم الفصل المحبب للكثير بعد المرور بصيف شديد الحرارة ومليئ بالموجات الحارة الساخنة.

موعد انتهاء فصل الصيف2025 

بدأ العد التنازلي على انتهاء فصل الصيف رسميا، حيث بدأ في ٢١ يونيو ٢٠٢٥ ويستمر لمدة ٩٢ يوماً على مدار السنة، ومن المقرر ان ينتهي الصيف في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥.

باقي كام يوم على انتهاء الصيف ؟

ووفقاً للحسابات، فيتبقى أسبوعان بالتمام على انتهاء فصل الصيف 2025 رسمياً، وذلك في 21 سبتمبر الجاري.

الأرصاد
موعد انتهاء فصل الصيف

متى ينتهي فصل الصيف في مصر؟

جاء ذلك من أكثر الأسئلة بحثاً على جوجل، حيث يترقب الجميع انتهاء الصيف في مصر رسمياً، ويحدث ذلك خلال أيام قليلة حيث ينتهي الصيف بالفعل في 21 سبتمبر، أي بعد أسبوعين من اليوم. 
 

متى يبدأ فصل الخريف 2025 في مصر؟


وبعد انتهاء فصل الصيف رسميا، ندخل في فصل الخريف حيث درجات الحرارة المعتدلة ، ووفقا للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الخريف الاثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.

موعد فصل الشتاء 2025-2026

وبعد انتهاء فصل الخريف في 20 ديسمبر، يعقبه فصل الشتاء رسمياً الأحد 21 ديسمبر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
موعد فصل الشتاء2025

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر

من المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر منتصف الليل من صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر المقبل، ومع بدايته سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، إذ ستصبح الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة 31 أكتوبر المقبل، الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

حالة الطقس انتهاء فصل الصيف انتهاء الصيف في مصر موعد فصل الشتاء شتاء 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

رنا رئيس

أول ظهور للفنانة رنا رئيس في المستشفى بعد السيطرة على النزيف

عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي

عدلي القيعي: زفاف ابنتي منة كان لحظة هدوء نفسي

عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي

عدلي القيعي: محمود الخطيب يواجه تحديات كبيرة.. وهذه رسالتي لزيزو وإمام عاشور

عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي

عدلي القيعي: النادي الأهلي هو المدرسة التي تعلم الجميع.. وصالح سليم المثل والقدوة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

