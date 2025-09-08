بشرى سارة.. انتهاء فصل الصيف في هذا الموعد

بعد مرور أول أسبوع من شهر سبتمبر2025، واستقرار حالة الطقس بشكل ملحوظ، يترقب الجميع موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً، استعداداً للخريف والشتاء مع نهاية 2025 التي باتت قريبة، وينتظر محبي الشتاء قدوم الفصل المحبب للكثير بعد المرور بصيف شديد الحرارة ومليئ بالموجات الحارة الساخنة.

موعد انتهاء فصل الصيف2025

بدأ العد التنازلي على انتهاء فصل الصيف رسميا، حيث بدأ في ٢١ يونيو ٢٠٢٥ ويستمر لمدة ٩٢ يوماً على مدار السنة، ومن المقرر ان ينتهي الصيف في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥.

باقي كام يوم على انتهاء الصيف ؟

ووفقاً للحسابات، فيتبقى أسبوعان بالتمام على انتهاء فصل الصيف 2025 رسمياً، وذلك في 21 سبتمبر الجاري.

متى ينتهي فصل الصيف في مصر؟

جاء ذلك من أكثر الأسئلة بحثاً على جوجل، حيث يترقب الجميع انتهاء الصيف في مصر رسمياً، ويحدث ذلك خلال أيام قليلة حيث ينتهي الصيف بالفعل في 21 سبتمبر، أي بعد أسبوعين من اليوم.



متى يبدأ فصل الخريف 2025 في مصر؟



وبعد انتهاء فصل الصيف رسميا، ندخل في فصل الخريف حيث درجات الحرارة المعتدلة ، ووفقا للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الخريف الاثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.

وبعد انتهاء فصل الخريف في 20 ديسمبر، يعقبه فصل الشتاء رسمياً الأحد 21 ديسمبر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر

من المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر منتصف الليل من صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر المقبل، ومع بدايته سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، إذ ستصبح الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة 31 أكتوبر المقبل، الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.