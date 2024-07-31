إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بجنوب الجيزة

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري في الجيزة، جراء إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق مدينة أطفيح جنوب الجيزة.

إصابة 3 أشخاص في إنقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي بنطاق مدينة أطفيح جنوب الجيزة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها وإصابة 3 أشخاص بداخلها وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

في سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق في 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة مديرية أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والفحص التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، اصطدام سيارة ملاكي على الطريق بشخص أثناء عبوره الطريق وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسمه وتم نقله للمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق في منشأة القناطر وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة تصادم سيارتين ملاكي وإصابة 5 أشخاص جراء الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ورفع حطام الحادث من الطريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والفحص وقوع حادث أتوبيس على طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة تسبب في إصابة 10 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.