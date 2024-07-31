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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل

حريق شقة - أرشيفية
حريق شقة - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

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السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية داخل عقار بمنطقة فيصل غرب الجيزة وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة.

حيث تم الدفع بسيارة إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الحوامدية جنوب الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لمسرح البلاغ.

ودفعت الحماية المدنية في الجيزة بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن بورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية في شارع خاتم المرسلين في العمرانية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة.

وتم الدفع بسيارتين إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على حريق الشقة بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في منزل بمنطقة كرداسة شمال الجيزة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

وتم الدفع بسيارة إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المنزل بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة الحماية المدنية مديرية امن الجيزة حريق شقة فيصل

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