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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطف طفلًا وطلب فدية.. حكم رادع لعاطل المرج

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بخطف طفل واحتجازه لطلب فدية مالية من أسرته بمنطقة المرج.

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وجاء في أمر إحالة القضية، أن المتهم  خطف طفلا بالتحايل مستغلا حداثة سنه واستدرجه إلى مسكنه بعيدا عن المارة واتصل بأسرته لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

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البداية..


عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من أسرة طفل بخطف نجلهم وتلقيهم اتصال من شخص يطلب منهم فدية مالية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة بهدف اخذ مبلغ مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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