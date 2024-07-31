أمير عيد يطرح الفصل الثالث من روكسى

قام الفنان أمير عيد بطرح أحدث أغانيه من ألبومه الجديد روكسى بعنوان "الدنيا هس"، والذى يعد الفصل الثالث والأخير وشاركته فى الأغنية سارة مول البلاد.

وكان قد طرح الفنان أمير عيد الفصل الثاني من أغاني ألبومه الجديد “روكسى” ، وجاء الفصل الثانى مقسوم بين الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة، ويطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة عن حقبة الخمسينيات.

الفنان أمير عيد طرح أول أغنيتين من ألبومه الجديد Roxi بعنوان "حاجات جوايا واسمك إيه" خلال الأيام الماضية.

الميني ألبوم بعنوان "روكسي" يضم 5 أغاني ، وتطرح على 3 فصول لعرض الحكاية، وجاء الفصل الأول الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها.



وكان أمير عيد قد أثار تساؤلات جمهوره، بعدما حذف جميع منشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ثم طرح "عيد" مقطع فيديو واحد فقط، ويبدو وكأنه برومو تشويقي لمقابلة تليفزيونية في أحد البرامج الحوارية الأمريكية الكلاسيكية القديمة.

ويظهر خلاله أمير بإطلالة وتصفيف شعر قديم، كما أن المقابلة بالأبيض والأسود، وعلق كاتبا: "interview The Late Night Show".

يشار إلى أن أمير عيد يحيي حفلا مع فريق كايروكي يوم 23 أغسطس المقبل على مسرح ارينا العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية والذي حتى 30 أغسطس.