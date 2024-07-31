نشر مقطع على السوشيال ميديا.. إحالة عنتيل المطرية للجنايات لتهديده سيدة ونجلتها بالفيديوهات الخادشة

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية عـ نتيل المطرية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد طالبة ثانوية عامة وأمها بنشر صورهما وفيديوهاتهم العارية التى ارسلناها إليه بعد أن خدعهما وقام بنشر مقاطع لهن على وسائل التواصل الإجتماعي

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهن كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي صورهن والمقاطع المرئية الخاصة بهن وهن عاريات الجسد والتي تحصل عليها وكان تهديده مصحوباً بطلب استمرار أمر علاقته بهن



كما تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن بأن نقل بجهاز من الأجهزة الصور والمقاطع المرئية الخاصة بهن بمكان خاص بغير رضائهن وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن بأن استعمل الصور والمقاطع المرئية الخاصة بهن بغير رضائهن

كما تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن بأن أذاع الصور والمقاطع المرئية الخاصة بهن بغير رضائهن

و تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهن عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات

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