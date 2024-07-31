عمرو أديب ناعيا إسماعيل هنية: رحمه الله.. وتبقى كل علامات الاستفهام والتعجب

نعى الإعلامي عمرو أديب، إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اكس.

وكتب: "‏كانوا يعايرونه فى الآونة الأخيرة بأنه خارج غزة بعيدا عن الخطر بعيدا عن الشهادة، حتى استشهد اليوم فى طهران . آخر مرة سمعت صوته كنت أعزيه هاتفيا فى استشهاد عدد من أبنائه وأقاربه وتعجبت من قدرته على التماسك والاستمرار.. رحم الله إسماعيل هنية وتبقى كل علامات الاستفهام والتعجب".

اغتيال إسماعيل هنية

أعلنت حركة حماس في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حماس في بيان صادر اليوم الأربعاء "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.