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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الضويني: توفير أدوات الراحة والترفيه واشتراكات النوادي لطلاب غزة

صدى البلد

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنه تم توفير مدرسين وأدوات راحة وترفيه للطلاب أشقائنا في فلسطين الذين وفدوا إلى مصر هربا من الحرب.

وأضاف وكيل الأزهر، في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه كذلك تم عمل اشتراكات لهؤلاء الطلاب وطالبات في نادي 15 مايو بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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ووجه شيخ الأزهر باستضافة الأزهر لأبنائه من طلاب وطالبات معاهد غزة وتوفير سبل الراحة لهم من إقامة ورعاية شاملة وقد عقد لهم امتحانات موازية للامتحانات التي تجرى في فلسطين، وتم توفير أساتذة لهم لشرح ما فاتهم من دراسة بسبب الأزمة في غزة.

جاءت المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام للقسم الأدبي:

المركز الأول: هبة محسن ‏عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 ‏بنسبة (98.25%).

المركز الثاني: ‏جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بمجموع 615 ‏بنسبة (97.62%).

‏المركز الثاني مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، ‏من معهد فتيات بنها بالقليوبية، ‏بمجموع 615 بنسبة (97.62%).‏

المركز الرابع: سلمى سعيد عبد العزيز أحمد السعدييني، من معهد فتيات العباسية بالقاهرة، بمجموع 614  بنسبة  (97.46%).

المركز الخامس: عبد الله أحمد محمد عوض جمعة، من معهد دسوق، بمجموع 613 بنسبة (97.30).

المركز السادس: إنجي شكري محمد زيدان سليم، من معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز السادس مكرر: فاطمة عثمان عبد السميع محمود، من معهد فتيات بهواش بالمنوفية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز الثامن: حبيبة محمد محمود عبده البراوي: من معهد فتيات الغد المشرق بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز الثامن مكرر: ألاء أحمد إمام عاشور، فتيات المتبولي بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز العاشر: مريم جمال محمد محمود طرابية، معهد فتيات سيدي بشر بالإسكندرية، بمجموع 609 بنسبة (96.97%).


وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عددًا من الاتصالات الهاتفية ‏بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، حيث هنأ فضيلته أولياء أمور الطلاب على تفوقهم في هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد ‏ومشقة خلال مسيرتهم، وخلال هذا العام الدراسي؛ حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

 

ووجه شيخ الأزهر باستضافة الأزهر لأبنائه من طلاب وطالبات معاهد غزة وتوفير سبل الراحة لهم من إقامة ورعاية شاملة وقد عقد لهم امتحانات موازية للامتحانات التي تجرى في فلسطين وتم توفير أساتذة لهم لشرح ما فا نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم موعد ظهور نتيجه الثانويه الازهريه نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس نتيجة الثانوية الازهرية 2024 بالاسم فقط نتيجة الثانوية الازهرية 2024 بوابة الازهر موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 رابط نتيجة الثانوية الازهرية ٢٠٢٤

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