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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معهد أبحاث النباتات الطبية بجامعة بني سويف يزور المصانع لمعرفة مشاكلها وحلها

صدى البلد

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 235، على مقترح معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمصانع ومحطات التعبئة والتجهيز للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف والفيوم، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

 

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وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من الزيارات الميدانية معرفة وتحديد المشكلات التي تواجه المصنعين والمصدرين من أرض الواقع والمساعدة في وضع الخطط البحثية المناسبة لحلها على أسس علمية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم خطط التنمية الصناعية المستدامة، وتماشياً مع توجهات الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تطوير المستويين الاقتصادي والصناعي، لرفع معدلات الاستفادة من التكامل بين الجانب الأكاديمي و الصناعي.

كما أوضح أن الجامعة بمثابه بيت الخبره وتسعى لتوظيف خبراتها وبحوثها لخدمة المجتمع المدني.

محافظة بني سويف زيارات ميدانية مجلس جامعة بني سويف وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي بنى سويف والفيوم وزارة التعليم العال

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