على شاطئ البحر.. أطفال طور سيناء يرسمون بالألوان على الفخار

نظمت الشابة الرسامة ياسمين خاطر ورشة عمل علي شاطئ القمر بطور سيناء لتعليم الاطفال الرسم علي الفخار والتلوين علي القلل القناوي.



وقام الأطفال بالرسم والتلوين على الفخار والقلل القناوي وقاموا برسم أشكال من الفاكهة والأشكال التراثية والطبيعة السيناوية مثل الجبال والجمال والبحر والورود.



وقضى أطفال طور سيناء يوم سعيد علي شاطئ البحر بدأ بتنظيف الشاطئ من الأكياس البلاستيكية والقمامة ثم الالعاب والمسابقات الثقافية وتوزيع جوائز على الأطفال الفائزين.



وقالت الرسامة ياسمين خاطر منظمة ورشة الرسم علي الفخار والتلوين أن الورشة لتعليم الاطفال الرسم والتلوين في أجواء بيئية لتنمية مواهب الاطفال في الرسم والتلوين بالإضافة لتعليمهم القيم الجمالية والحفاظ علي نظافة البيئة التي يعيشون فيها وخاصة أن محافظة جنوب سيناء محافظة سياحية وتعتمد علي البيئة في السياحية بشكل أساسي .



وأضافت علياء إسماعيل والدة أحد الأطفال المشاركين في ورشة الرسم علي شاطئ البحر أن ابنها في الصف الرابع الابتدائي وكان لا يحب الرسم ولكنه عندما شارك وقام بالرسم والتلوين علي الفخار احب الرسم مشيرة إلي أن التعليم الفنون بشكل تطبيقي افضل لدي الأطفال وينمي مواهبهم منذ الصغر .



وطالبت فتحية احمد والدة أحد الأطفال المشاركين في ورشة الرسم علي الفخار أن يشجع المجتمع والمحافظة تلك المبادرات والورش التي تعلم الاطفال الفنون وتمني مواهبهم في الرسم والإبداع حتي يمارس الاطفال اجازات صيفية مفيدة لهم .

رسم وتلوين الفخار

IMG-20240724-WA0086

IMG-20240724-WA0089

IMG-20240724-WA0085