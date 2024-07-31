هيفاء وهبي تكشف حقيقة إلغاء حفلها في لبنان

كشفت الفنانة هيفاء وهبى حقيقة إلغاء حفلها فى لبنان الذى من المقرر أن يقام فى 8 أغسطس المقبل بسبب ما حدث فى بيروت بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وقالت هيفاء وهبى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: مش صحيح إذا كان أنا عرفت من الإعلام وما حد بلغ مكتب المحاماة المستلم إدارة أعمالي حاليًا، ولا حد بلغني بقصة الإلغاء وبس تهدا الأوضاع في لبنان إن شاء الله كل شيء بيرجع لوضعه الصح.

وتخوض هيفاء وهبي جولة مكوكية خلال شهر أغسطس بين مصر وبيروت وتركيا حيث تلتقي جمهورها العاشق لأغانيها فى هذه الفترة بعيدًا عن أعمالها التمثيلية.

وتبدأ هيفاء وهبى أولى جولاتها الغنائية في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، يوم 2 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

ونشرت هيفاء وهبي، بوستر حفلها بالساحل الشمالي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، لتدعو جمهورها لحضور الحفل.

وتطير هيفاء وهبى إلى بيروت لإحياء حفلها هناك حيث أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ومن المقرر أن تحييه في العاصمة اللبنانية يوم 8 أغسطس بصحبة النجوم عاصي الحلاني وسيف نبيل وDJ أصيل، وكتبت: "موعدنا مع بيروت قرّب"، وسط تفاعل كثيف لمحبيها عبر حسابها على "إكس".

وجاءت أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي في لبنان بين الفئات السعرية التالية: (40 دولارًا، 60 دولارًا، 75 دولارًا، 100 دولار، و150 دولارًا.

وأما الحفل الثالث الذى تحييه هيفاء وهبى خلال شهر أغسطس المقبل فى تركيا والذى من المقرر له يوم 17 ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

جاءت أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي وآدم في تركيا، بين الفئات السعرية التالية: (50 دولاراً، 75 دولاراً، 100 دولار، 125 دولاراً، 150 دولارًا، 175 دولاراً، 200 دولار، 250 دولاراً، 300 دولار.