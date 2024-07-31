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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إصابة العشرات في حريق هائل اجتاح مدينة سكرادين في كرواتيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، إصابات بحريق هائل اجتاح مدينة سكرادين في كرواتيا.

ووفقا للتقرير، أجبر حريق اندلع بالقرب من مدينة سكرادين وسط كرواتيا العشرات من الأشخاص على إخلاء منازلهم، فيما يكافح رجال الإطفاء للسيطرة عليه.

وقال أحد السكان المحليين: “لقد اقتربت مسافة النيران من منزلنا إلى ما يقرب من 30 مترًا، وأجبرونا على الخروج من المنزل، وكان الأمر فظيعًا للغاية”.

وفتحت السلطات مدرسة ابتدائية أمام الأشخاص الذين اضطروا إلى إخلاء منازلهم.

يذكر ان الرياح القوية تسببت في انتشار حرائق الغابات في شرق مقدونيا الشمالية وشمالها، الاثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل مسن وتدمير منازل.

وذكرت السلطات أن عشرات القرى تضررت بسبب الحرائق التي انتشرت بسرعة منذ ظهر الاثنين.

مدينة سكرادين كرواتيا سكرادين حريق هائل حريق

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