منتخب سلاح السيف رجال يخسر من فرنسا في ربع نهائي أولمبياد باريس

خسر منتخب سلاح السيف رجال يخسر من فرنسا 45-41 في ربع النهائي ويلعب على تحديد المراكز من 5 : 8.

وودعت دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة لمنتخب مصر منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد الخسارة من اليابانية المصنفة الثالثة عالمياً بنتيجة 4-0 في دور الـ 32 في منافسات تنس الطاولة.

وأنهت ماجي عشماوي لاعبة مصر في الرماية منافسات التراب في رياضة الرماية بالمركز 27 من أصل 30 وحققت ماجي عشماوي 110 طبقا من أصل 125 ويتأهل أول 8 مراكز فقط إلى النهائي.

وأنهى إبراهيم أحمد لاعب مصر للرماية مشاركته في منافسات 50م بـ3 أوضاع في المركز الـ41 من 44 في أولمبياد باريس 2024.

كما أنهى المصري عبد الخالق البنا سباق نصف نهائي التجديف للمراكز الترتيبية في المركز الرابع بزمن 7:02.76 لينتقل إلى الترتيب من المراكز 19 إلى 24.

وأحرز اللاعبان أحمد خالد ومحمد قوطة المركز الأخير فى نهائى c لأولمبياد باريس 2024 فى منافسات الزوجى للتجديف.