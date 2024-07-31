قيادي في حماس: اغتيال هنية إنجاز للاحتلال ولكن لن تكتب له النجاة

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس أسامة حمدان، إن إسماعيل هنية نال الشهادة وهو يقود معركة الشعب الفلسطيني نحو تحرير فلسطين ومعركة طوفان الأقصى.

وقال القيادي بحركة حماس في بيان صوتي له بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسيي للحركة إسماعيل هنية: "ننعى إلى أمتنا القائد إسماعيل هنية الذي ارتقى شهيدا على درب الجهاد وطريق تحرير القدس وفلسطين".

وأضاف حمدان، إن دماء قادة المقاومة الفلسطينية ليست أعز من دماء أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن حماس في كل محطة من محطات ارتقاء قادتها شهداء كانت تزداد قدرة وتألقا.

وأشار إلى أن جريمة اغتيال إسماعيل هنية لن توقف مسيرة الجهاد والمقاومة ولن تعطل مسيرة تحرير فلسطين، مشددا على إنها إن بدت إنجازا للاحتلال الإسرائيلي فلن تكتب له النجاة.

وأوضح القيادي بحركة حماس، أن الرد المطلوب على جريمة اغتيال إسماعيل هنية هو تعزيز الوحدة الوطنية وتحويلها لواقع حقيقي.

تشييع جثمان إسماعيل هنية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن تفاصيل مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران غدا الخميس.

وقالت حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "تجري مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية بشكل رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس".

وأضافت حماس أن جثمان إسماعيل هنية سينقل بعد ذلك إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس، حيث ستقام صلاة الجنازة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة.

وتابعت: "وبعد ذلك سينقل جثمانه إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل".

وأشارت حركة حماس، إلى أنه ستجرى مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية في الدوحة بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.