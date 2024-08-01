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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي لـ سرطان الرئة|معلومات لا تعرفها عن تشخيص المرض

سرطان الرئة
سرطان الرئة

يحتفل العالم يوم 1 أغسطس من كل عام بـ اليوم العالمي لـ سرطان الرئة، يعد سرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا،  وينجم عن نمو الخلايا الضارة في رئتيك دون رادع، تشمل العلاجات الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي والإشعاع والأدوية المستهدفة،  يوصى بالفحص إذا كنت في خطر كبير،  أدى التقدم في العلاجات إلى انخفاض كبير في وفيات سرطان الرئة في السنوات الأخيرة.

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كيفية تشخيص سرطان الرئة 

يمكن أن يكون تشخيص سرطان الرئة عملية متعددة الخطوات،  عادةً ما تتضمن زيارتك الأولى لمقدم الرعاية الصحية الاستماع إلى أعراضك، وسؤالك عن تاريخك الصحي وإجراء فحص بدني (مثل الاستماع إلى قلبك ورئتيك)،  نظرًا لأن أعراض سرطان الرئة تشبه العديد من الأمراض الأخرى الأكثر شيوعًا، فقد يبدأ مقدم الخدمة بإجراء اختبارات الدم والأشعة السينية على الصدر.

إذا اشتبه مقدم الخدمة في احتمال إصابتك بسرطان الرئة، فإن خطواتك التالية في التشخيص عادةً ما تتضمن المزيد من اختبارات التصوير، مثل الأشعة المقطعية، ثم الخزعة، وتشمل الاختبارات الأخرى استخدام فحص PET/CT لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر، واختبارات الأنسجة السرطانية من الخزعة للمساعدة في تحديد أفضل نوع من العلاج.

هل تظهر الأشعة السينية على الصدر سرطان الرئة؟
الأشعة السينية ليست جيدة مثل الأشعة المقطعية لإظهار الورم في الرئتين، خاصة في المراحل المبكرة، قد تكون الأورام صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالأشعة السينية أو يمكن حجبها عن الرؤية بواسطة هياكل أخرى في جسمك (مثل أضلاعك)،  لا يمكن للأشعة السينية تشخيص سرطان الرئة - يمكنها فقط إظهار مقدم الخدمة الخاص بك إذا كان هناك شيء مريب يجب عليه فحصه بشكل أكبر.

ما هي الاختبارات التي سيتم إجراؤها لتشخيص سرطان الرئة؟
تشمل الاختبارات التي قد يطلبها مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو يجريها اختبارات الدم، والتصوير، وخزعات من السوائل أو الأنسجة.

تحاليل الدم
لا يمكن لاختبارات الدم تشخيص السرطان من تلقاء نفسها، ولكنها يمكن أن تساعد مقدم الخدمة على التحقق من كيفية عمل أعضائك وأجزاء أخرى من جسمك.

التصوير
توفر الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب للصدر صورًا يمكن أن تظهر التغييرات في رئتيك. عادةً ما يتم إجراء فحوصات PET/CT لتقييم النتائج المثيرة للقلق في التصوير المقطعي المحوسب أو بعد تشخيص السرطان لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر.

خزعة
هناك عدد من الإجراءات التي يمكن لمقدم الخدمة الخاص بك استخدامها لإلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث داخل صدرك. خلال نفس الإجراءات، يمكن لمقدم الخدمة الخاص بك أخذ عينات من الأنسجة أو السوائل (خزعة)، والتي يمكن دراستها تحت المجهر للبحث عن الخلايا السرطانية وتحديد نوع السرطان. يمكن أيضًا اختبار العينات بحثًا عن التغيرات الجينية (الطفرات) التي قد تؤثر على علاجك.

تشمل الإجراءات المستخدمة لتشخيص سرطان الرئة في البداية أو معرفة المزيد عن انتشاره ما يلي:

إبرة الخزعة، خلال هذا الإجراء، سيستخدم مقدم الخدمة الخاص بك إبرة لجمع عينات من السوائل أو الأنسجة للاختبار.
تنظير القصبات، تنظير الصدر أو جراحة الصدر بمساعدة الفيديو (VATS)، يستخدم مقدم الخدمة هذه الإجراءات لفحص أجزاء من رئتيك وأخذ عينات من الأنسجة.
بزل الصدر، يستخدم مقدم الخدمة هذا الإجراء لأخذ عينة من السائل الموجود حول رئتيك للاختبار.
الموجات فوق الصوتية داخل القصبة أو الموجات فوق الصوتية للمريء بالمنظار، يستخدم مقدم الخدمة هذه الإجراءات لفحص العقد الليمفاوية وأخذ خزعة منها.
 

الاختبارات الجزيئية
كجزء من الخزعة، قد يقوم مقدم الخدمة الخاص بك باختبار عينة الأنسجة الخاصة بك بحثًا عن التغيرات الجينية (الطفرات) التي يمكن أن تستهدفها الأدوية الخاصة كجزء من خطة العلاج الخاصة بك، تشمل الجينات التي قد تحتوي على تغييرات يمكن استهدافها في سرطان الرئة غير صغير الخلايا ما يلي:

كراس.
EGFR.
ألك.
روس1.
براف.
ريت.
التقى.
HER2.
NTRK.
 

المصدر: clevelandclinic.

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