أحمد موسى يطرح سؤالا بشأن صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء يجيب عليه

أحمد موسى: يطرح سؤال بشأن صندوق النقد الدولي ورئيس مجلس الوزراء يجيب عليه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع كافة الوزارات والمشروعات، بشكل مستمر، معلقا: حجم المعلومات عنده بسم الله ماشاء الله.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه خلال المؤتمر الصحفي أمس، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي على كافة الأسئلة التي طرحت عليه في كافة التخصصات والوزارات والمشروعات، مضيفا: لو رئيس وزراء جديد لن يكون ملم بكافة تفاصيل الدعم والتموين والسولار والبورصة.

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء أجاب عن سؤاله بشأن صندوق النقد الدولي، حول إمكانية لجوء مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد، مضيفا: رئيس الوزراء أجاب وطمأن المواطنين.



وذكر أن رئيس الوزراء تحدث عن وضع منظومة التعليم الفترة المقبلة، وكيفية حل مشكلة الكثافة في المدارس، مضيفا: كان ملم بكافة التفاصيل والمعلومات، ويتابع كافة تفاصيل ملف التعليم مع الوزير.