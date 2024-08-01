سياحة مصر تشارك في 3 معارض عالمية.. أبرزها IMX2024 لاس فيجاس

أخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضاءها أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بصدد المشاركة في 3 معارض هامة خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2024.

وأكد محمد أيوب، رئيس غرفة الفنادق، أن المعارض السياحية المزمع المشاركة بها، IMX2024 لاس فيجاس والمقرر انعقاده في الفترة من 8-10 أكتوبر القادم.

وقال إنه من أهم المعارض المهنية المتخصصة في سياحة الحوافز بأمريكا الشمالية، ويشارك به أكبر منظمى الرحلات المتخصصين في هذا النمط المتميز.

وأوضح أيوب، وفقا لما جاء في الإخطار المرسل من غرفة الفنادق إلى أعضائها، والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن قائمة المشاركات تتضمن معرض ITB ASIA 2024، المقرر انعقاده في الفترة من 23-25- أكتوبر القادم، واصفا إياه بأنه من أكبر المعارض المهنية المتخصصة في السياحة والسفر وسياحة المؤتمرات والسياحة الترفيهية في قارة آسيا، ويحضره عارضون من كل القطاعات.

وذكر أن المعرض الثالث هو IBTM 2024، والمقرر انعقاده في الفترة من 19-21 نوفمبر، لافتا إلى أنه أحد أهم المعارض الرائدة في سياحة الحوافز والمؤتمرات على المستوى الدولي.

