يسرا اللوزي تنتهي من تصوير "البحر الأسود" مع علاء الدين مصطفى

أعلن المخرج الشاب علاء الدين مصطفى انتهاءه من تصوير فيلم "البحر الأسود" في أول تجاربه السينمائية .



واختتم فريق عمل الفيلم مشاهد التصوير بأحد فيلات مدينة الشيخ زايد بحضور النجمة يسرا اللوزي وباقي أبطال العمل الشباب محمد الجداوي وكريم علي وبسنت أبو باشا.



وقال علاء الدين مصطفى إنه يقوم بإخراج العمل وتأليفه مشيرا إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجميع خاصة أنه ينتمي لعالم الفانتازيا معلنا الدخول حاليا لمرحلة المونتاج قبل عرض الفيلم في عدة مهرجانات دولية.

يسرا اللوزي

فريق عمل فيلم البحر الاسود



فيلم البحر الأسود من بطولة خالد الصاوي ،يسرا اللوزي ،ثراء جبيل ،حمزة العيلي ،أحمد ماجد ،يوسف عمر ،محمد الجداوي ،كريم علي ،بسنت أبو باشا وهو من إنتاج شركة archive media production وتأليف وإخراج علاء الدين مصطفى.

ومن ناحية اخري تشارك يسرا اللوزي الفنان خالد النبوي في بطولة مسلسل السرداب ، يتناول المسلسل في إطار اجتماعي مشوق مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية. المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، كما يشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنچي المقدم هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.

