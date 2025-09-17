قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة الملفات المتعلقة بالخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل  اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة.


و يناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة   المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.


ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات  خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.


ويستعرض اجتماع الحكومة  ايضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.


ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

