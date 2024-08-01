معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا عن "المعيار العالمي لسلامة الغذاء"

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، برنامجا تدريبيا في مجال سلامة الغذاء بعنوان المعيار العالمى لسلامة الغذاء BRCGS امتثال سمعة العلامة التجارية" لعدد من الكوادر العاملة فى شركات التصنيع الغذائى و شباب الخريجين وطلاب الجامعات.

يأتى هذا بناءً على توجيهات وزير الزراعة و استصلاح الأراضى، علاء فاروق، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار شاكر عرفات، مدير المعهد، إلى أن المعيار العالمي لسلامة الغذاء يوفر إطاراً لمصنعي الأغذية لمساعدتهم على إنتاج أغذية آمنة وأصلية وقانونية والعمل على إدارة جودة المنتج لتلبية متطلبات العملاء .

كما أشار عرفات إلى أن BRC معيار يغطي شروط القضاء على مخاطر المخاطر المتعلقة بالأغذية من أجل ضمان النظافة والصحة والسلامة في شركات إنتاج الأغذية و فوائد معايير BRCGS تشمل:

• تقليل عمليات سحب المنتجات والشكاوى والمنتجات المرفوضة

• معترف بها من قبل العديد من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم ، مما يقلل من عبء عمليات التدقيق المتعددة

• زيادة ثقة العملاء ، وفتح فرص جديدة في السوق.



ومن جانبه أكد عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن الإصدار التاسع وهو أحدث إصدارات المعيار العالمي لسلامة الغذاء حيث قامت مجموعات العمل المكونة من أصحاب المصلحة الدوليين الذين يمثلون مصنعي الأغذية وتجار التجزئة وشركات الخدمات الغذائية وهيئات إصدار الشهادات وخبراء والمستشارين الفنيين بتطوير المعلومات الخاصة بالمعيار ومراجعتها مع التركيز على ما يلي:



• تشجيع الفهم ومواصلة تطوير ثقافة سلامة المنتجات الغذائية.

• ضمان قابلية التطبيق العالمي ، والتوافق مع المبادئ العامة للدستور الغذائي لنظافة الأغذية ، ومتطلبات لمبادرة العالمية لسلامة الأغذية.

• استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدقيق أو المراجعة .



• تحديث المتطلبات المرتبطة بأنشطة سلامة المنتج الأساسية ، مثل المراجعات الداخلية وتحليل السبب الجذري والإجراءات الوقائية وإدارة الحوادث.

• توفير المعلومات الكافية للشركات التي تعمل في مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية.

• استمرار التركيز على التزام الادارة العليا وعلى أنظمة سلامة الغذاء خاصة نظام الهاسب ونظام ادارة الجودة الداعم مع توجيه عملية التدقيق على تنفيذ ممارسات التصنيع الجيدة.



ويهدف البرنامج التدريبى الى اكساب المتدربين الخبرة اللازمة لبناء نظام سلامة غذاء يتوافق مع متطلبات المعيار العالمي لسلامة الغذاء الاصدار التاسع و كذلك تعريف العاملين في قطاع الأغذية، والمشروبات، وتجارة التجزئة، والضيافة بالضوابط التشغيلية اللازمة لهذا المعيار مما يساعد في الإحتفاظ بالتواجد في الأسواق الرئيسية أو دخول أسواق رئيسية جديدة .

ويتضمن البرنامج التدريبى مقدمة وخلفية عن تطور وفوائد المعيار - متطلبات المعيار الذي يجب على شركات التصنيع الغذائي الالتزام به للحصول على الشهادة - بروتوكول عملية التدقيق وقواعد منح الشهادات وتفاصيل التدقيق المختلفة - أنظمة الإدارة والحوكمة المعمول بها للمعيار ولإدارة هيئات إصدار الشهادات المسجلة لتشغيل المخطط - الملحقات الخاصة بالمواصفة