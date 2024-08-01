مفاجأة.. أحمد حسن: الزمالك يفتح ملف ضم أشرف بن شرقي من جديد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن تطورات جديدة للصفقات داخل نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك "مصدر.. الزمالك يعيد فتح ملف المفاوضات مع أشرف بن شرقي وهناك تمسك كبير بضمه".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، من التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران أمس الأربعاء، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

