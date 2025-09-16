أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

شارك الدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، في فعاليات جلسة فريق عمل الأمانة الثالثة والعشرين، ضمن الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة الكازاخية أستانا.

وأكد أسامة فخري الجندي، أن الحوار والتلاقي بين الأديان هو الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود أركان المؤسسة الدينية المصرية في دعم جهود نشر السلام وترسيخ قيم التعايش واحترام التنوع الذي هو سنة الله في الكون، إلى جانب مساندة الجهود الدولية الرامية إلى حماية دور العبادة والمواقع الدينية.

وتأتي مشاركة الأوقاف في هذه القمة الدولية المهمَّة استجابةً لدعوة رسميَّة من رئيس جمهورية كازاخستان، بهدف تعزيز الحوار بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات المشتركة، وحماية المواقع الدينية والتراث الديني، وترسيخ قيم التعايش والسلام بين الشعوب.



كما تؤكد المشاركة في هذه القمَّة العالمية دور مصر الرائد في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل في ظل تبني مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية متكاملة لبناء الإنسان.