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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المتحدث باسم مهرجان صيف بنغازي: نجوم الراب الأكثر شعبية في الوقت الحالي

الموتمر الصحفي
الموتمر الصحفي

أقيم المؤتمر الصحفي الأول للإعلان عن تفاصيل مهرجان صيف بنغازي، بحضور نخبة من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتحدث محمد الزوي،  المتحدث الرسمي للمهرجان، كاشفا عن التفاصيل الكاملة، ومؤكدا إن الهدف الرئيسي والأول من المهرجان هو رسالة للعالم أجمع، بأن ليبيا وبنغازي في 2024، لم تكن كما كانت في السابق ابدا.

وأكد محمد الزوي، إن مؤسسة أجيالنا الراعية للمهرجان، سعت جاهدة لتأسيس دورة أولى على أعلى مستوى لمهرجان صيف بنغازي، مشيرا إن الاستعدادات بدأت منذ ثلاثة أشهر واستمرت طوال هذه المدة كاملة، ليكون مهرجان بمواصفات عالمية.

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أردف المتحدث الرسمي باسم مهرجان صيف بنغازي، أنهم لم يتخوفوا من وجود مهرجانات عربية أخرى في نفس التوقيت، مؤكدا إن هذا الأمر زادهم اصرارا من أجل المنافسة والظهور بأفضل صورة للجمهور العربي والعالمي.

ورد على سؤال حول سيطرة مطربي الراب، مؤكدا أنهم في الوقت الحالي الأكثر استماعا وانتشارا.  حقيقة هم أكثر استماعا في الوقت الحالي، كما أنهم كانوا مناسبين جدا لميزانية المهرجان، بعكس نجوم آخرين طلبوا مبالغ كبيرة جدا خارج حدود العقل.

فيما كشف رامي المنصوري، عضو اللجنة التنظيمية، إن كافة الفعاليات التي تقام على هامش المهرجان لها مؤتمرات صحفية، مؤكدا أنهم يسعوا جاهدين لتقديم دورة عالمية على أعلى مستوى، من أجل تحقيق نجاح يليق بليبيا ويتناسب مع أحلام وطموحات بنغازي وأهلها.

الجدير بالذكر إن مهرجان صيف بنغازي يقام في الفترة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية.

الرياض الإعلام العربي الفعاليات الفنية والثقافية مهرجان صيف بنغازي مطربي الراب

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