الوزراء: الدولة المصرية تعمل في خضمّ تحديات سياسية محيطة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة الشرق الأوسط تعيش أحداثا جساما متلاحقة ولا سيما خلال العامين الأخيرين.

واضاف مدبولي ، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء ، نعمل في عالم ومنطقة شديدة السخونة، متابعا أن هذا الأمر له تداعيات على الداخل كما له تداعيات على الخارج.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن لابد على المواطن أن يكون واعي بكل هذه التحديات ومن الوارد أن يكون هناك سلبيات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل في خضم تحديات سياسية محيطة وهو ما يتطلب زيادة وعي المواطن بحجم التحديات وضروره التماسك الجبهه الداخلية.